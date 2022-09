Il franchise di Call of Duty ha trovato nuova vita nel mercato free-to-play. Call of Duty: Warzone offre milioni di giocatori attivi su console e PC e Call of Duty Mobile ti consente di giocare in movimento. Activision ha presentato una versione mobile di Warzone durante la conferenza di gioco mobile di Game Spot e, se vuoi provarlo sul tuo dispositivo, ora puoi preregistrarti per scaricarlo non appena sarà disponibile.

Call of Duty: Warzone Mobile è una versione mobile del popolare gioco gratuito con lo stesso nome. È un battle royale, quindi dovresti avere familiarità con i principi ormai: vieni lasciato in una mappa in costante diminuzione e combatti contro centinaia di altri giocatori mentre il campo di battaglia si restringe, finché non rimane un solo giocatore in piedi. Sebbene Call of Duty Mobile abbia già un’opzione battle royale, Warzone Mobile potrebbe tentare di portare l’esperienza Warzone completa sugli smartphone.

Call of Duty: Warzone sta per arrivare su smartphone

Il gioco molto probabilmente includerà la mappa Verdansk originale di Warzone. Nonostante il fatto che l’elenco di pre-registrazione di Google Play sia attualmente accessibile, molte specifiche relative al gioco rimangono sconosciute. Anche l’elenco non ci dice molto. Non è chiaro se Warzone Mobile supporterà il cross-play con i giocatori di console e PC (come fa Fortnite Mobile), ma quasi sicuramente supporterà il cross-play tra utenti Android e iOS. Quello che sappiamo è che avrà progressi condivisi e ti permetterà di giocare contro un massimo di altre 120 persone.

Se vuoi giocare a Warzone Mobile non appena sarà disponibile, vai all’elenco di Google Play Store e preregistrati ora. Quando il gioco viene rilasciato, verrà scaricato automaticamente sul tuo dispositivo. Dato quanto poco si sa del gioco al momento, non ci aspettiamo che venga lanciato a breve.