Snapchat è l’app più recente e popolare che offre widget per la schermata di blocco di iOS 16 agli utenti di iPhone. Una delle funzionalità più evidenti nella versione iOS 16 di Apple è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco utilizzando i widget. Molte aziende hanno provato a rendere i loro prodotti predisposti per iOS 16 e Snapchat è ora tra queste.

Oggi, l’azienda ha annunciato il rilascio di un aggiornamento dell’app che aggiungerà il supporto per iOS 16 e i widget Lock Screen. Puoi scegliere tra due widget di blocco schermo Snapchat. La prima scelta del widget Lock Screen è un quadratino che avvia istantaneamente la fotocamera Snapchat. La seconda scelta è un rettangolo più grande che porta a una conversazione con un amico o un gruppo di amici. Il widget mostrerà anche la tua serie con questo amico, così come gli altri emoji che appaiono accanto a quella particolare chat nell’app.

Snapchat si prepara all’aggiornamento

‘I nostri nuovi widget Lock Screen salvano le conversazioni con la tua migliore amica direttamente sulla schermata di blocco in modo da poter avviare le chat con un solo passaggio’, ha scritto l’azienda sul suo sito. ‘Con questa nuova funzionalità, puoi saltare la navigazione e iniziare subito a scattare, mantenendo le discussioni visive con la fotocamera Snapchat a portata di mano.’

Tocca e tieni premuta la schermata di blocco per visualizzare il menu Modifica, quindi fai clic sul pulsante ‘Personalizza’ per aggiungere i nuovi widget. Puoi quindi toccare la riga in cui desideri aggiungere o sostituire i widget da questa modalità di modifica. Quindi, scorri le opzioni dell’app e scegli Snapchat. Puoi quindi scorrere per vedere i widget disponibili e scegliere quale aggiungere. Dopo aver selezionato la tua scelta, esci dalla schermata Aggiungi widget e tocca Fine per salvare le modifiche.

Secondo la società, i nuovi widget sono accessibili ora o saranno disponibili a breve per i clienti. Se non hai accesso ai nuovi widget, tieni d’occhio un aggiornamento dell’app. Snapchat è solo una delle numerose app in competizione per un posto nella schermata di blocco. Facebook ha rilasciato all’inizio di questa settimana i widget ‘Compleanni in sintesi’ e ‘Aggiornamenti principali’ per gli utenti di iPhone. Inoltre, Google ha dichiarato che fornirà i widget per la schermata di blocco di iOS 16 per app essenziali, tra cui Ricerca, Chrome, Gmail, Mappe e altri nelle prossime settimane.

Il rilascio dei nuovi Lock Screen Widgets ha coinciso con l’annuncio che l’azienda renderà disponibile la versione desktop del suo programma, Snapchat for Web, a tutta la sua comunità mondiale. Snapchat per il Web ti consente di inviare messaggi e snap, nonché di chattare tramite video e telefonate.