Microsoft ha rilasciato un aggiornamento alla sua suite di strumenti per l’ufficio e la produttività che aiuterà i team IT a mantenere aggiornati i programmi. Una nuova funzionalità per Microsoft 365 consente ora ai responsabili IT di distribuire gli aggiornamenti a laptop e PC aziendali quando sono inattivi o bloccati, secondo un post del blog aziendale.

Se una vecchia applicazione è in esecuzione, la funzionalità la chiuderà (quando è sicuro farlo), applicherà l’aggiornamento e ripristinerà l’istanza al suo stato originale. L’intero processo sembra richiedere circa quattro secondi. Microsoft rilascia centinaia di aggiornamenti delle funzionalità e patch di sicurezza per le sue applicazioni per ufficio durante tutto l’anno. Il problema per le organizzazioni è che è improbabile che il personale faccia di tutto per installare manualmente gli aggiornamenti, mentre i metodi di aggiornamento forzato spesso richiedono un certo livello di inconveniente.

Microsoft 365 si prepara ad un aggiornamento

Microsoft ha affermato che la nuova funzionalità di ‘aggiornamento in blocco’ aiuterà le aziende a garantire che le loro implementazioni siano il più sicure e aggiornate possibile senza interrompere il lavoro dei dipendenti. ‘L’aggiornamento in blocco ti aiuta a ottenere la conformità entro i tuoi tempi senza interrompere gli utenti interni e forse evita la necessità di aggiornamenti forzati bruschi preservando lo stato dell’app prima di uscire.’

Sebbene la piattaforma di collaborazione Teams disponga di una propria metodologia di aggiornamento, la nuova funzionalità si applica a quasi tutte le app Microsoft 365 esistenti (ad esempio Word, Excel e PowerPoint) installate sui dispositivi Windows. Il miglioramento verrà applicato automaticamente ai consumatori qualificati, che vivono ‘sotto il cofano per rendere la vita più agevole’, secondo Microsoft.