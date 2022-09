Samsung TV Plus: sbarcano 8 nuovi canali mai visti prima

Samsung TV Plus, dopo il logo e gli altri contenuti, prosegue il suo rinnovo alla ricerca della perfezione. Stavolta però i protagonisti del cambiamento sono dei nuovi canali ovviamente gratuiti. Prosegue così l’espansione del catalogo iniziata il 10 agosto e conclusa il 14 settembre con ben 8 nuovi canali.

Samsung TV Plus: resoconto dei nuovi canali introdotti nell’ultimo mese

I primi canali introdotti agli inizi di agosto sono:

Consulenze Illegali : canale dedicato interamente alla serie con il vincitore dell’Academy Award Timothy Hutton.

: canale dedicato interamente alla con il vincitore dell’Academy Award Timothy Hutton. Pluto TV Reality : propone i reality show MTV .

: propone i reality . Pluto TV Film Azione : offre i più grandi film di successo mossi dall’adrenalina.

: offre i più grandi film di successo mossi dall’adrenalina. Pluto TV Film Commedia: in elenco i film più divertenti ed iconici della comicità.

Quanto ai nuovi canali aggiunti al palinsesto di Samsung TV Plus a partire dal 14 settembre, troviamo:

Full Moon – di Minerva : suspense, mistero e paura tra crimini da scoprire, inseguimenti, luoghi inquietanti , mostri e alieni, zombie e demoni. Canale non adatto ai deboli di cuore e stomaco.

: suspense, mistero e paura tra crimini da scoprire, inseguimenti, luoghi , mostri e alieni, zombie e demoni. Canale non adatto ai deboli di cuore e stomaco. Premio Sport LBF TV : canale interamente dedicato alla storia della pallacanestro italiana e adatto a tutti coloro che amano in particolar modo il basket femminile.

: canale interamente dedicato alla storia della e adatto a tutti coloro che amano in particolar modo il basket femminile. Premio Live GCTV: competizioni di show Jumping del Longines Global Champions Tour dei cavalli a tutte le ore.

Conoscete già Samsung TV Plus? Se sì, correte a gustarvi i nuovi canali aggiunti, in caso contrario invece continuate a leggere la breve spiegazione qui di seguito. La piattaforma nacque in Italia nel 2019 e da quel momento è diventata “un must have” di tutte le Smart TV Samsung prodotte, tantoché per utilizzarla non è necessario pagare né tantomeno iscriversi. Inoltre l’app di Samsung TV Plus su mobile permette di personalizzare i contenuti, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla in base alle proprie richieste. Ma c’è un però: la versione per smartphone è stata pensata esclusivamente per proprietari di dispositivi Samsung Galaxy.