Netflix: arriva l'abbonamento a 2 euro ma è solo una bufala

Le cose semplici sono sempre le migliori, che sia in positivo o in negativo. A prova di ciò c’è la nuova truffa Netflix, la quale propone 12 mesi in versione Premium a 1,99 euro all’anno. Nulla di super strutturato, semplicemente un messaggio comunicante la grande promo attraverso qualche riga mal scritta. Quando la convenienza è alta, la truffa è sicuramente efficace. E infatti la sua diffusione sta avvenendo molto rapidamente per via delle milioni di condivisioni dell’offerta tra i clienti della piattaforma.

Netflix: una nuova pericolosa truffa in circolazione

Tuttavia per sgamare la frode Netflix non ci vuole molto tempo. La pagina web che dà accesso all’offerta si chiama dueeuro.eu. Primo allarme: l’URL non coincide con quello di Netflix, nonostante il layout sia quasi identico a quello della pagina ufficiale del servizio di streaming. Nella frase di cui parlavamo prima, è riportato: “Per tutto l’anno utilizza il Piano Premium (4K Ultra HD) a soli 1,99€. Offerta per gli attuali e nuovi clienti”. E a seguire vi è il link per “attivare l’offerta”, accompagnato da un conto alla rovescia che fungerà da pressing.

Il tocco di classe però è rappresentato dal pulsante “Accedi” nell’angolo in alto a destra: questo sì che può sembrare reale, poiché rimanda alla pagina di login di Netflix con tanto di proprio account riportato nel campo dello username.

Ebbene, come dicevamo prima, trattasi di una truffa coi fiocchi in quanto la piattaforma non propone nulla di simile (il piano Premium costa 17,99 euro al mese). Per le offerte affidatevi solo ed esclusivamente ai canali ufficiali.