Oggi 16 settembre Apple rende disponibili all’acquisto i suoi iPhone 14. Subito dopo aver presentato i nuovi dispositivi, l’azienda ha dato il via ai preordini permettendo così a tantissimi utenti interessati di prenotare le prime unità. Purtroppo le consegne potrebbero subire dei ritardi non indifferenti ma l’intoppo sembra non coinvolgere uno dei quattro modelli presentati.

iPhone 14 Plus sarà l’unico melafonino a non incappare nei ritardi dovuti all’enorme richiesta.

Apple: le consegne di iPhone 14 subiranno dei ritardi!

Tutti gli utenti che hanno già effettuato il preordine di uno dei nuovi iPhone 14 dovranno attendere prima di poter ricevere il dispositivo. La forte domanda sembra aver causato dei ritardi che Apple affronterà nelle prossime settimane.

Soltanto uno dei quattro dispositivi sarà subito disponibile. Stando alle analisi più recenti il nuovo arrivato, iPhone 14 Plus, non ha riscosso il successo sperato. Gli utenti sembrano non apprezzare l’idea di ottenere un dispositivo la cui unica differenza dal modello standard risiede nelle dimensioni.

iPhone 14 Plus, infatti, presenta un display da 6,7 pollici come iPhone 14 Pro Max ma nessun altro particolare lo distingue dalla versione base. Il costo, inoltre, sembra non convincere gli utenti di conseguenza la scarsa domanda consentirebbe ad Apple di non ritardare nelle consegne dei dispositivi.

Disguidi del genere potrebbero essere stati già previsti dal colosso che, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere intenzione di rendere più distanti tra loro i quattro iPhone 15 previsti il prossimo anno. Ogni modello sfoggerà delle differenze tecniche ed estetiche così da offrire una scelta più ampia al pubblico ed evitare che un modello riscuota meno successo rispetto a un altro soltanto per via dell’eccessiva somiglianza.