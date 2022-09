Sky Glass: il modo di guardare la tv non sarà più lo stesso

Con Sky Glass, la prima TV di Sky, il modo di guardare la televisione non sarà più lo stesso. L’innovazione ha avvio a Milano, città dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento ed è proprio a questa che Sky regalerà le SCULTURE AL VENTO di Janet Echelman. Ecco tutti i dettagli sulla perfetta combinazione di funzionalità e bellezza in cinque colori unici, tre dimensioni e un design super elegante.

Sky Glass: le caratteristiche della tv del futuro

Come uno smartphone è più di un telefono, così Sky Glass è molto più di una televisione. È infatti la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell’offerta Sky. Agli abbonati basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app.

Al suo interno la tv del futuro integra una soundbar Dolby Atmos® per un audio da favola e uno schermo 4K Ultra HD Quantum Dot in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori. È disponibile in 3 differenti formati e 5 colori, e il suo design è creato per adattarsi al meglio allo stile personale di ciascuno e a ogni ambiente della casa. È alla portata di tutti e può essere acquistato soltanto insieme all’abbonamento Sky “Intrattenimento Plus” – che comprende Sky TV più Netflix– anche con la comodità del pagamento in rate mensili.

Inoltre è la prima TV al mondo certificata Carbon Neutral ® da Climate Impact Partners. A tutto questo si aggiunge Sky Wifi, la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie”.

Come brand ambassador d’eccezione ci sarà Laura Pausini, la più popolare e influente cantante italiana nel mondo, insieme a Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.

La tv del futuro è personalizzata, dinamica e pensata su misura per gli abbonati Sky. Utilizzarla è molto semplice: basterà premere il nuovo tasto “+”del telecomando sul programma che si desidera aggiungere. Inoltre, con la funzione Restart chi torna a casa a show già iniziato, potrà riavviarlo con un semplice click e guardarlo dall’inizio. Così il soggiorno si trasformerà in un cinema, in una sala da concerto o in uno stadio grazie ai sei potenti speaker integrati che indirizzano l’audio sia verso l’alto che frontalmente. La sua struttura è in alluminio anodizzato, vi sono tre dimensioni (43″, 55″ e 65″) e cinque colori: nero, blu, bianco, rosa e verde, con telecomandi abbinati. È possibile acquistare in un’unica soluzione il modello da 43” a 697 euro, quello da 55” a 995 euro e quello da 65” a 1293 euro. Con il pagamento rateale, invece si può acquistare la tv da 65” a 23,90 euro al mese, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese [prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro].