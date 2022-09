Prisma: se hai amato Skam Italia non puoi non vedere questa nuova serie tv

Stesso regista, trama diversa. Prime Video sta per proporre al suo pubblico una nuova storia piena di colpi di scena dal tema più che attuale. Il suo titolo è “Prisma” ed altro non è che la prima serie tv young adult con protagonisti adolescenti e giovani adulti. Quando arriverà il nuovo capolavoro Original italiana di Ludovico Bessegato, scritto dallo stesso con l’aiuto di Alice Urciuolo e prodotto in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo?

Prisma: tutti i dettagli sulla nuova serie tv giovanile

La serie racconterà la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici alla ricerca del proprio essere. Lungo il percorso i due coinvolgeranno il loro gruppo di amici, anch’essi alla ricerca della propria appartenenza nel mondo. In Prisma si affronterà quindi il tema della disabilità, dell’identità di genere e delle sessualità, delle pressioni e i timori nello sport e nella musica.

Tutto questo arriverà su Prime non prima della stagione autunnale. Gli episodi saranno 8 e vedranno protagonisti Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, Nico Guerzoni.

Gli utenti che vivono in Svizzera ad agosto hanno già potuto assistere alla Prima presentata in Fuori Concorso alla 75esima edizione del Locarno Film Festival (dal 3 al 13 agosto). Per gli altri la serie è ancora in preparazione e si potrà vedere su Amazon Prime Video il 21 settembre 2022 in Italia e nei territori in tutto il mondo dove il servizio è attivo.