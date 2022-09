Ogni giorno i vari operatori telefonici si sfidano a colpi di offerte super interessanti. Tra le cose che attira maggiormente l’attenzione degli utenti vi è ovviamente il prezzo molto conveniente. L’operatore telefonico PosteMobile, in particolare, sta proponendo in questi giorni la nuova offerta denominata PosteMobile Creami WOW 30 GB, la quale è per l’appunto caratterizzata da un prezzo super.

PosteMobile: arriva la nuova offerta PosteMobile Creami WOW 30 GB

L’operatore telefonico PosteMobile ha da poco reso disponibile una muova offerta low cost. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata PosteMobile Creami WOW 30 GB e si distingue soprattutto per il suo prezzo di vendita molto competitivo. Si tratta infatti di soli 4,99 euro al mese.

Nonostante il prezzo molto contenuto, questa offerta mobile ha davvero molto da offrire. Gli utenti che la attiveranno avranno infatti a disposizione 30 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Bisogna però aggiungere 10 euro per il costo della sim e 10 euro per la prima ricarica.

Con questa offerta gli utenti potranno inoltre utilizzare diversi servizi attivati gratuitamente, tra cui i servizi Richiama Ora e Ti Cerco ed è anche disponibile l’hotspot. Vi ricordiamo comunque che si tratta di un’offerta a tempo limitato. La nuova PosteMobile Creami WOW 30 GB sarà infatti disponibile soltanto fino al prossimo 18 settembre 2022 (salvo ovviamente diversa comunicazione da parte dell’operatore).

Vi ricordiamo che con PosteMobile è possibile navigare sulla rete Vodafone fino alla connettività 4G+ con una velocità massima di 300 mbps in download e 50 mbps in upload.