L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta mobile per tutti i suoi nuovi clienti. Si tratta in particolare dell’offerta denominata PosteMobile Super Power 40 e si distingue per il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. Scopriamo qui di seguito tutto quello che ha da offrire.

PosteMobile lancia la nuova offerta PosteMobile Super Power 40 a 4,99 euro

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale di PostePay ha lanciato ufficialmente una nuova offerta mobile davvero interessante. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata PosteMobile Super Power 40 e, come da tradizione dell’operatore, uno dei suoi punti di forza è l’elevata convenienza.

L’offerta in questione ha infatti un prezzo di rinnovo mensile davvero molto basso pari a soli 4,99 euro. Nonostante questo, l’offerta include comunque numerosi vantaggi. Con Super Power 40 si avranno infatti a disposizione ogni mese 40 GB di traffico dati sfruttabili su rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+ e con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Oltre a questo, nell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Al momento dell’attivazione dell’offerta, i clienti dovranno sostenere una spesa di 10 euro per la scheda SIM (con spedizione però gratuita) e 10 euro di prima ricarica. Sarà inoltre attivato in automatico il piano ricaricabile Creami Next 1 che include 5 GB base e 35 GB extra, per un totale complessivo di 40 GB. Nel caso in cui si terminassero i giga, si potrà utilizzare la promo Giga Extra che include 1 GB al costo di 1,99 euro.