La chat vocale Discord è ora disponibile sulle piattaforme Xbox. È ora disponibile un nuovo aggiornamento che consente agli utenti Xbox di connettersi alle chiamate Discord da un dispositivo Xbox One o Xbox Series S/X.

Invece di avere un software Discord specifico per Xbox, la chat vocale Discord per Xbox funziona trasmettendo le chat vocali da Discord a una Xbox. Ciò significa che non puoi partecipare alle chiamate Discord direttamente da una Xbox, ma puoi invece trasferire le chiamate dalle applicazioni Discord e Xbox mobile alla tua console. I possessori di Xbox noteranno una nuova opzione vocale Discord nella sezione Parti e chat della dashboard Xbox, che avvierà la procedura di connessione dell’account.

Xbox, i giocatori possono ora scaricare l’app di Discord

Quando ti unisci a una chiamata su Discord mobile o desktop dopo aver collegato i tuoi account, noterai una nuova opzione di trasferimento a Xbox. Quando lo premi, verrai inviato all’app Xbox mobile, dove la chiamata verrà trasferita alla tua console Xbox. Durante una chiamata Discord su Xbox, puoi visualizzare tutti i tuoi amici Discord attualmente impegnati nella chiamata, regolare il volume e disconnetterti da una chiamata direttamente dal dashboard di Xbox.

Microsoft e Discord hanno testato questa integrazione da luglio e, sebbene non sia semplice come partecipare alle chiamate direttamente dalla console, connettersi tramite l’app mobile Discord e trasferire la conversazione è semplice. Sicuramente batte partecipare a una chiamata Discord tramite l’app mobile e aver bisogno di un auricolare Bluetooth Xbox per ascoltare i suoni di gioco e la voce Discord allo stesso tempo.

L’integrazione può anche migliorare con il tempo. In un post sul blog, il team di Discord aggiunge: ‘Siamo davvero lieti di rilasciare il supporto per la chat di Discord Voice su console Xbox insieme ai nostri colleghi di Xbox’. ‘Non vediamo l’ora di espandere la nostra collaborazione per fornire esperienze ancora più ricche e significative per i tuoi amici e le tue comunità’. Chissà cosa porterà il futuro! ‘