Smartphone: i modelli con la migliore fotocamera del 2022

Costituisce ormai uno dei termini di paragone e preferiti tra coloro che dialogano in merito ai loro smartphone. Stiamo parlando della capacità di un dispositivo mobile di scattare le foto meglio dell’altro, magari in base al periodo di lancio o in base alla fascia di prezzo che occupa. Un qualsiasi telefono venuto fuori più di recente rispetto ad un altro che è stato presentato qualche tempo prima, purché si parli della stessa fascia, potrebbe risultare migliore dal punto di vista fotografico.

In realtà non è sempre così e a confermarlo sono tutti i test che vengono condotti dai principali enti che si occupano delle certificazioni delle fotocamere. Esistono poi degli analisti che, dopo l’uscita degli smartphone in questione, li analizzano per quanto riguarda il comparto fotografico, video e secondo tutte quelle che sono le caratteristiche da attribuirgli a riguardo delle fotocamere. Proprio qui vengono fuori quelle che sono poi le evidenze principali.

Fotocamera: ecco gli smartphone che lottano ai piani alti delle classifiche

Da premettere che non sono stati testati ancora i nuovi iPhone, per cui non figureranno all’interno dell’attuale classifica.

Questa però prende in esame tutti i top di gamma che sono spuntati fuori prima che i nuovi dispositivi di Apple facessero la loro prima uscita ufficiale sul mercato. Ovviamente è stato tenuto conto sia delle foto che dei video, anche in merito a quello che è l’audio o magari le condizioni al buio.