La serie Google Pixel 7 dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell’autunno. Attendiamo tutti con impazienza questi nuovi dispositivi e, sebbene Google abbia fornito solo un frammento di informazioni, un leaker ha esaminato il codice di Google nella speranza di scoprire qualcosa di nuovo. @Za Raczke, un leaker, ha rivelato su un thread di Twitter i risultati per la fotocamera del dispositivo.

Sia Google Pixel 7 che 7 Pro, secondo le indiscrezioni, potrebbero utilizzare il sensore 3J1 di Samsung per la fotocamera frontale invece del Sony IMX. L’obiettivo sarà in grado di scattare fotografie a 11 MP e avrà capacità dual-pixel. Il leaker suggerisce anche che ciò potrebbe consentire lo sblocco facciale semi-sicuro, che deve ancora apparire sugli attuali flagship di Google.

Google Pixel 7 si prepara al debutto

Pixel 7 e 7 Pro dovrebbero mantenere il sensore GN1 da 50 MP di Samsung e il sensore IMX381 di Sony per la fotografia ultrawide. Ciò conferma la precedente voce secondo cui ci saranno pochi miglioramenti hardware per questi dispositivi. Secondo il leaker, il prossimo modello Pro utilizzerebbe il GM1 di Samsung per il teleobiettivo, sostituendo il Sony IMX586 della serie Pixel 6, molto probabilmente a causa di somiglianze di prestazioni.

Le fughe di notizie continuano, questa volta concentrandosi sull’imminente tablet Pixel di Google. Alcuni suggerimenti nel codice portano il tablet ad avere un sensore IMX355 sulla parte anteriore e posteriore. Vale la pena ricordare che lo stesso sensore è utilizzato anche nella fotocamera frontale del Pixel 6.

Infine, ci sono alcuni frammenti di informazioni sul dispositivo “Lynx” di Google ancora sconosciuto. Questo dispositivo sembra utilizzare il GN1 di Samsung come sensore principale. Si dice che questo telefono sconosciuto includa anche un Sony IMX787 e un sensore frontale IMX712 non annunciato in grado di registrare foto da 13 MP, facendo ipotizzare che si tratti di un dispositivo di test.

Mentre il tablet Pixel di Google è ancora lontano, Pixel 7 e 7 Pro sono molto più vicini. Supponendo che Google possa sfuggire ai disastri software che hanno afflitto le sue precedenti ammiraglie, questi nuovi telefoni potrebbero essere tra i migliori telefoni Android per colpire il mercato quest’anno.