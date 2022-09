La nota casa automobilistica inglese MG ha da poco presentato in veste ufficiale in Europa e anche in Italia una nuova vettura. Si tratta della MG4 Electric. Tra le sue peculiarità, c’è la presenza della nuova piattaforma MSP. Vediamo qui di seguito i dettagli.

MG presenta ufficialmente in Europa e in Italia la nuova elettrica MG4 Electric

Il noto marchio automobilistico inglese ha dunque svelato in queste ore anche dalle nostre parti la sua nuova vettura elettrica. La nuova MG4 Electric, come già accennato, si poggia sulla nuova piattaforma MSP (Modular Scalable Platform). Oltre a questo, all’interno la vettura può contare su diverse feature tech, tra cui un ampio display touch screen con una diagonale da 10.25 pollici e non manca neanche il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Per quanto riguarda gli esterni ed il design, la nuova vettura del marchio MG sarà disponibile in diverse colorazioni. Tra queste, si può scegliere fra Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue e Fizzy Orange. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo 4.287 mm di lunghezza, 1.836 mm di larghezza e 1.504 mm di altezza, con un passo di 2.705 mm. Il portabagagli, invece, ha una capienza di 350 litri. Se si dovesse avere bisogno di più spazio, abbassando i sedili posteriori si potrà ottenere una capienza di ben 1165 litri.

Sono poi presenti diversi sistemi di assistenza alla guida. Tra questi, troviamo ad esempio Adaptive Cruise Control (ACC), Traffic Jam Assistance (TJA), Lane Departure Warning (LDW) e Lane Keeping Assistance (LKA). A questi si aggiungono l’Intelligent Headlamp Control (IHC) e lo Speed Assist System (SAS). Per quanto riguarda le prestazioni, la vettura è disponibile in diverse versioni. Quella standard monta ad esempio un motore elettrico da 125kw con 250 nm di coppia. La batteria è da 51 kWh ed è in grado di fornire una autonomia su strada di 350 km.

Prezzi e disponibilità

La nuova MG4 Electric sarà disponibile nelle concessionarie entro la fine di quest’anno ad un prezzo di partenza di 29.990 euro.