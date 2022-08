Da quando Google ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Auto 7.8.6 per produttori e operatori alcuni giorni fa, è passato del tempo. D’altra parte, dopo che l’aggiornamento è stato distribuito su diversi dispositivi mobili, gli utenti hanno segnalato di avere problemi di connessione alle rispettive reti, il che è coerente con le esperienze precedenti. Abbiamo fatto questa scoperta navigando nei forum di assistenza di Google, dove abbiamo visto che più di cento persone avevano segnalato di aver ricevuto l’errore “telefono non compatibile”.

Curiosamente, il problema non si verifica sui modelli che sono stati prodotti da un unico produttore; piuttosto, si verifica su modelli che sono stati prodotti da numerosi produttori. A seguito di un esame dei numerosi commenti ricevuti, è stato riscontrato che il difetto di Android Auto 7.8.6 è presente in un numero significativo di dispositivi mobili Samsung, in particolare Galaxy S9, S10, S20, S21 e S22, oltre al Galaxy Z Flip 3. Inoltre, anche i dispositivi mobile realizzati da aziende oltre ad Apple hanno questo problema.

Android Auto si sta aggiornando per risolvere il problema

Come indicato in precedenza, la maggior parte degli utenti riscontra il messaggio di errore “telefono non compatibile” mentre tenta di accoppiare il proprio dispositivo tramite il software Android Auto sul proprio smartphone o altro dispositivo mobile. Tuttavia, a seconda dell’impostazione, possono essere visualizzati diversi errori sullo schermo del sistema di infotainment del veicolo.

Inoltre, la versione di Android che funziona sul telefono non ha alcuna influenza su questo problema in alcun modo, forma o forma. Nell’aggiornamento più recente per Android Auto, versione 7.8.6, questa funzionalità è stata inclusa.