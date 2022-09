SIM swapping: i vostri telefoni sono sotto attacco, è pericoloso

Il mondo purtroppo è pervaso in lungo e in largo dalle truffe, proprio come in tanti avranno già notato da diverso tempo a questa parte. Le persone fanno fatica infatti a destreggiarsi nel mondo del web, il quale sembra avere sempre un inganno pronto per chiunque, anche per i più esperti nel settore.

L’errore che fanno in molti è quello di credere che purtroppo le truffe o qualsiasi altra problematica possono riguardare solo tali ambiti del mondo di Internet, ma è proprio lì che si sbagliano. Avete mai pensato che la vostra SIM potesse essere oggetto di una delle più grandi truffe di sempre? Certamente no, ma intanto è proprio così. Stiamo parlando di una tecnica di attacco che offre ai malviventi l’opportunità di avere accesso al vostro numero di telefono così da violare tutti i servizi online che utilizzano il vostro numero come metodo di autenticazione.

Il SIM swapping è pericolosissimo: ecco come funziona la nuova minaccia

Il SIM swapping è una nuova pratica che presuppone una truffa, la quale consente praticamente di poter entrare in tutti i siti, i social e quant’altro che fanno capo al vostro numero di telefono come metodo di verifica magari a due fattori.

In pratica il vostro numero sarà trasferito da una scheda all’altra, il tutto in maniera illecita. Questo significherà ottenere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario che sarà ignaro di tutto questo. Visto che le tecniche per praticare tale truffa sono talmente tante, è difficile difendersi ma qualcosa potete farlo. Potreste infatti evitare di utilizzare il vostro numero come processo di autenticazione, in modo tale che se anche dovessero rubarvelo, non sarà poi così grave.