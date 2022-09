Può capitare molto spesso di possedere qualcosa di cui non si conosce il valore, magari in un vecchio cassetto o stipato all’interno della soffitta. Avresti mai pensato però di dover aprire il vostro smartphone per trovare quel componente unico nel suo genere che grazie ad alcune caratteristiche potrebbe farvi guadagnare una piccola fortuna?

Se state pensando al processore o a qualsiasi componente hardware del vostro cellulare, vi state sbagliando. Si tratta della scheda SIM, la quale, se in possesso di determinate caratteristiche, può arrivare a valere diverse migliaia di euro.

Tali numeri risultano particolari proprio per alcuni fattori come ad esempio la ripetizione di alcune cifre che si susseguono proprio nel numero telefonico. Queste rendono quindi la memorizzazione del numero stesso molto più semplice rispetto agli altri. Tra le particolarità fu sfruttata tempo addietro da Le Iene per un’iniziativa di beneficenza dedicata all’Istituto Nazionale Tumori.

SIM e guadagno: se la vostra scheda è in possesso di un determinato numero, potresti guadagnarci su

Sono stati ben 600 gli acquirenti dei numeri di telefono venuti in possesso della nota trasmissione televisiva. In questo modo si è potuta favorire la ricerca con un cospicuo guadagno. Tutto sarà indirizzato alla ricerca, la quale dunque potrà avere risorse in più per provare a distruggere quello che purtroppo viene riconosciuto come il male del secolo.