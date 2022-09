Instagram: è tornato di moda il furto dell'account, ecco come recuperarlo

A tutti è capitato di imbattersi nella perdita di controllo del proprio account Instagram, se però voi che state leggendo rientrate in quell’1% vi consigliamo di dare una letta al nostro articolo.

Instagram: i trucchi per proteggere il proprio account dai criminali

Venite costantemente presi di mira dai truffatori e non sapete più come salvare il vostro account? Qui di seguito troverete la soluzione sotto forma di breve guida.

Autenticazione a due fattori

Per prima cosa attivate l’autenticazione a due fattori. Come? Andate su Impostazioni > Autenticazione a due fattori > Richiedi codice di sicurezza. In questo modo, ogni volta che qualcuno proverà ad accedere al vostro account Instagram, vi arriverà un codice indispensabile per l’accesso, sul numero di telefono associato al profilo.

Attenti al profilo pubblico!

Per rendere l’account Instagram privato bisogna andare su: Impostazioni > Privacy Account> Account Privato. Così, l’unico modo per accedere ai dati è inviare la richiesta di follow.

Limitare la visibilità dello stato di attività del profilo

Stesso discorso vale per lo stato. Lasciare l’ultimo accesso su Instagram non è una buona idea (lo si nota dal piccolo pallino presente vicino alla foto dell’amico nei Direct). Per disattivarlo: Impostazioni > Stato Attività e disattiva.

Fare pulizia di follower

Attenti ai follower che vi turbano o che violano il regolamento di Instagram, si possono sempre bloccare e rimuovere completamente. Per farlo dovrete andare su: Impostazioni > Account bloccati (per visionare i bloccati), oppure su Impostazioni > Account Disattivati (per quelli disattivati, appunto). Infine, se si vuole rimuovere una persona dai Seguaci, basta cliccare sui tre puntini accanto al nome e scegliere l’opzione Rimuovi