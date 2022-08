Adam Mosseri si è recentemente lasciato andare sulla prossima novità che il team di Instagram intende testare per rinnovare il feed. Questa novità è molto simile ad una funzione giù in uso su TikTok, suo competitor.

Instagram ha intenzione di testare, per i post contenenti delle foto, il nuovo formato più alto in 9:16. Quindi delle foto più “alte” rispetto a quelle a cui siamo abituati. Ecco i dettagli.

Instagram in cerca di foto più “alte”

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come Instagram abbia deciso di fare dietrofront da importanti modifiche di design invise a parecchi utenti, tuttavia questo non vuol dire che il social network intenda smettere di lavorare per una futura esperienza d’uso sempre più a schermo intero, anzi.

A confermarlo è stato direttamente Adam Mosseri, Head of Instagram, nella più recente sessione settimanale di domande, che si tiene ogni venerdì nelle Storie del suo profilo. Ad una precisa domanda su eventuali nuove funzioni interessanti in arrivo per le foto, il CEO ha risposto che tra una o due settimane prenderanno il via i test per avere foto in 9:16 nel feed.

Alla base di questa decisione ci sarebbe la volontà di garantire lo stesso trattamento a foto e video pubblicati sulla piattaforma. Allo stato attuale, le foto possono essere ritagliate fino ad un formato verticale massimo di 4:5; l’introduzione del nuovo formato in 9:16 permetterebbe alle foto di riempire l’intera schermata mentre si scorre nel feed. Il redesign di Instagram in stile TikTok era già stato aspramente criticato da numerosi fotografi, dunque difficilmente il test annunciato verrà accolto di buon grado.