Samsung continua la sua campagna pubblicitaria contro Apple. Pochi giorni fa il colosso ha condiviso in rete uno spot tramite il quale sottolineava la superiorità dei suoi dispositivi rispetto ai melafonini in arrivo. Dopo aver assistito al lancio degli iPhone 14, l’azienda non perde occasione per attaccare nuovamente il rivale con un ulteriore spot pubblicitario.

Samsung contro Apple a colpi di spot pubblicitari: la guerra continua!

Lo spot della scorsa settimana recitava: “Questa innovazione non arriverà a breve nell’iPhone vicino a te”.

Il riferimento era alla fotocamera da 108 megapixel del Samsung Galaxy S22, che continua ad essere il punto forte al quale il colosso si aggrappa per lanciare le sue frecce contro Apple. Il nuovo video condiviso dall’azienda sudcoreana tramite un tweet si sofferma, infatti, sul sensore da 48 megapixel adottato dalla Grande Mela.

I colpi sferrati da Samsung appaiono ormai leggermente ripetitivi a gran parte del pubblico. Come fa notare il portale sammobile.com, il colosso pur essendo solito proporre campagne pubblicitarie direttamente rivolte ai suoi rivali, ha più volte fatto un passo indietro.

Il pensiero non può che andare alla scelta di Apple di eliminare accessori come il caricabatterie dalla confezione dei suoi dispositivi. La mossa, inizialmente criticata da Samsung, è stata adottata dal colosso che ha prontamente rimosso l’accessorio dalle scatole dei suoi smartphone più recenti.

Gli spot pubblicitari potrebbero aumentare nei prossimi giorni, soprattutto se considerato il recente arrivo dei melafonini di ultima generazione ma le opinioni di numerosi utenti, contrari a questo tipo di pubblicità, potrebbero convincere Samsung a mettere fine alla guerra.