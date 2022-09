I clienti iPhone sono stati avvertiti da Samsung nella sua pubblicità più recente di allacciare le cinture di sicurezza in preparazione per il prossimo evento Apple poiché la società ritiene che l’evento sarà deludente.

Apple sta già preparando il suo evento Far Out, che si terrà il 7 settembre. A questo evento, si prevede che l’azienda presenterà un gran numero di prodotti nuovi di zecca, tra cui l’iPhone 14, l’Apple Watch 8, e potenzialmente anche alcune sorprese, come HomePod 2 o AirPods 4.

iPhone 14, l’evento di Apple sta arrivando

Tuttavia, Samsung ha avvertito i clienti che se acquistano il nuovo telefono, dovrebbero essere preparati a girare la testa, “semplicemente non nella tua direzione”, ha affermato la società nella dichiarazione. Invece, il produttore sudcoreano afferma che il peculiare fattore fisico del Samsung Galaxy Z Flip 4 e la potente fotocamera del Samsung Galaxy S22 rendono questi pezzi di tecnologia sostanzialmente più eccitanti e sbalorditivi di altri sul mercato. La verità sta in entrambe queste affermazioni.

Nonostante il fatto che Apple non abbia ancora presentato ufficialmente l’iPhone 14 al pubblico a qualsiasi titolo, fughe di notizie e voci ci hanno fornito un quadro ragionevolmente accurato di ciò che possiamo anticipare dall’iPhone 14. Questo è il caso nonostante Apple non ha ancora presentato l’iPhone 14 al pubblico a nessun titolo. Inoltre, la fotocamera dell’iPhone 14 sarà meno capace di quella del Samsung S22. Si prevede che la fotocamera dell’iPhone 14 avrà una risoluzione massima di 48 megapixel sul modello più avanzato. Nel frattempo, la fotocamera del Samsung Galaxy S22 ha una risoluzione di 50 megapixel, mentre la fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra ha una risoluzione di 108 megapixel.