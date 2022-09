Queste ultime settimane sono state molto intense per Realme. Il noto produttore cinese ha infatti presentato diversi nuovi dispositivi, ma a quanto pare non è ancora finita. Tramite alcune immagini teaser, infatti, l’azienda ha rivelato l’arrivo del nuovo Realme C30s durante un evento che si terrà a breve.

Soltanto qualche giorno fa Realme ha presentato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo Realme C33. Nonostante questo, sembra che l’azienda sia pronta ad annunciare un nuovo smartphone entry-level appartenne alla serie C.

Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Realme C30s e, secondo le immagini renders pubblicate in rete in queste ore, sarà svelato ufficialmente durante un evento di presentazione che si terrà il prossimo 14 settembre 2022.

The entertainment superstar is here!

The all-new #realmeC30s is packed with powerful features in a sleek design to open the door towards #NayeZamaneKaEntertainment 🤩

Launching on 14th September, 12:00PM

Know more: https://t.co/IFhQlmhGH5 pic.twitter.com/k96NKkjGhP

— realme (@realmeIndia) September 8, 2022