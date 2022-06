Realme ha da poco svelato per il mercato indiano un nuovo smartphone di fascia bassa piuttosto particolare. Il nuovo Realme C30, infatti, dispone di soli 2 GB di memoria RAM ma ha a bordo il software Realme UI Go Edition basata su Android 11.

Realme svela il nuovo entry-level Realme C30 con Realme UI Go Edition

Realme C30 è dunque il nuovo smartphone entry-level del noto produttore e si distingue da tutti i suoi fratelli minori per una caratteristica. Come già accennato, infatti, a bordo di questo device è presente l’interfaccia utente Realme UI Go Edition basata su Android 11.

Si tratta di un’interfaccia più semplice e pensata per l’appunto per far girare al meglio gli smartphone con una dotazione tecnica non proprio al top. Il nuovo entry-level, infatti, dispone ad esempio di soli 2 GB di memoria RAM e di soli 32 GB di storage interno (espandibile comunque tramite scheda microSD).

Un po’ anacronistica, invece, è la presenza di una porta di ricarica ancora di tipo microUSB. Tramite quest’ultima è comunque possibile ricaricare la batteria da 5000 mAh. Tra le altre caratteristiche, troviamo un display con notch a goccia da 6.5 pollici di diagonale, il soc Unisoc T612 affiancato da una GPU Arm G57, una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP e il supporto al dual sim.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, Realme C30 è stato presentato per il mercato indiano ad un prezzo di circa 90 euro al cambio. Non sappiamo ancora nulla su un suo possibile arrivo anche nel nostro paese.