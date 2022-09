Solo pochi giorni eravamo tornati a parlarvi di BLUETTI, una delle principali aziende al mondo ad occuparsi di energia green, che confermava la loro presenza a Berlino IFA 2022, dove l’azienda avrebbe presentato diversi nuovi prodotti.

Ebbene BLUETTI ha annunciato ufficialmente la nuova centrale elettrica solare: EB3A. Ricarica ultrarapida, pacco batterie LiFePo4, prese multiple e gestione intelligente dei consumi sono alcune delle caratteristiche di questo nuovo e interessantissimo prodotto.

EB3A: perchè è un prodotto tanto innovativo?

BLUETTI EB3A è un prodotto che racchiude tutte le ultime funzionalità che l’azienda ha perfezionato negli ultimi anni. Inoltre il prodotto ha un peso di solo 4.6 kg. Le sue ridotte dimensioni lo rendono ideale per il trasporto, e perchè no, poter lavorare e alimentare i propri dispositivi anche all’aperto, a contatto con la natura e lontano dalla rete elettrica.

Le caratteristiche principali di EB3A includono:

Ricarica ultra veloce (Circa 40 minuti per raggiungere l’80%)

La nuova tecnologia di Bluetti per la ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della sua capacità vitale in soli 40 minuti utilizzando contemporaneamente la ricarica da rete e la ricarica solare.

Batteria LiFePO4 da 268Wh ultra resistente

BLUETTI EB3A adotta batterie a celle composte da litio ferro fosfato, dette LiFePO4 che garantiscono oltre 2.500 cicli di vita, migliori prestazioni e minor impatto ambientale.

600W/1200W (picco di tensione) Inverter

L’inverter intelligente garantisce una ricarica super veloce e offre meno tempi di inattività e più tempi di esecuzione.

Porte di uscita sufficienti per ogni esigenza

Onda sinusoidale pura in corrente alternata e ben 9 porte di uscita per alimentare tutti i dispositivi di cui hai bisogno: 1× 600W presa AC, 1×100W USB-C, 2×15W USB-A porte, 2×DC5521, 1×12V10A presa accendisigari, 1× Wireless charging pad

200W Carica solare

Il generatore elettrico EB3A può essere integrato con i pannelli solari BLUETTI PV120 o PV200. Utilizzando i PV200 di BLUETTI caricherai EB3A in sole due ore e sarai pronto a vivere le tue avventure senza paura di rimanere a corto di energia, nelle tue escursioni all’aria aperta o durante le vacanze in campeggio o in camper.

Sistema di controllo intelligente della batteria (BMS)

Il sistema di controllo della batteria ideato da BLUETTI (BMS) monitora tutto ciò che accade in EB3A, proteggendo il sistema da rischi di corto circuito, sovraccarico di corrente, sovraccarico di tensione e qualsiasi problema di surriscaldamento derivante dalle operazioni quotidiane.

Applicazione intuitiva

Con l’app BLUETTI, avrai accesso a tutte le informazioni riguardanti la tua centrale elettrica portatile in tempo reale.

Quando usare EB3A?

Come gia anticipato, il generatore è utile come fonte di alimentazione in caso di emergenza, per esempio in caso di interruzioni di corrente improvvisa. Sebbene non possa alimentare apparecchi ad alto consumo come forno o congelatore, l’EB3A ti permetterà di far funzionare tutti i tuoi dispositivi essenziali (come telefono, luce e frigorifero) fino al ripristino della corrente elettrica domestica.

Viene in aiuto ad esempio anche per coloro che utilizzano macchine come CPAP a casa. EB3A è senza dubbio una ottima soluzione di backup, che assicura che il tuo dispositivo continui a funzionare anche in caso di problemi alla rete elettrica di casa.

All’aria aperta, mai più cavi

Quando organizzi una festa in giardino, dimentica cavi aggrovigliati e ingombranti che rischiano di farti inciampare: EB3A potrà far funzionare luci, un proiettore o qualsiasi altro dispositivo desiderato, regalandoti una giornata in completa libertà e comodità.

Se sei un vero appassionato di avventure all’aria aperta non potrai fare a meno di EB3A. Indipendentemente dal tipo di viaggio che stai facendo – in campeggio o in camper, per esempio – potrai con EB3A alimenterai senza problemi fotocamere, droni, smartphone, laptop o altri dispositivi.

Dove acquistare EB3A?

Uno dei punti di forza di questo nuovo prodotto è sicuramente il prezzo. Se abbiamo avuto a che fare con Batterie di accumulo abbiamo notato che il costo di questi prodotti è abbastanza elevato. BLUETTI offre alte prestazioni a costi ridotti, e soprattutto è disponibile oggi a un prezzo scontato con interessanti offerte sul sito ufficiale:

EB3A 299€ (26% in meno rispetto al prezzo di listino di 399€)

EB3A + 1*PV200 Pannello fotovoltaico 799€ (11% in meno rispetto al prezzo di listino di 899€)

EB3A + 1*PV120 Pannello fotovoltaico 699€ (13% in meno rispetto al prezzo di listino di 798€)

Tutte le offerte hanno una durata limitata fino al 30 settembre. Il prodotto è sicuramente interessante e tra i migliori della categoria, e lo sconto offerto in vista della presentazione ufficiale è un ulteriore valore aggiunto da non lasciarsi scappare.