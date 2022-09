Microsoft sta attualmente rilasciando un aggiornamento per Xbox che includerà funzionalità su console e giochi su cloud. C’è un nuovo approccio per entrare direttamente in un gioco. Quando un amico pubblica uno screenshot o una clip di gioco che attira la tua attenzione, potrai toccare il pulsante di riproduzione su un computer o dispositivo mobile per avviare il gioco in un browser. Questa funzione sarà disponibile sia per i dispositivi iOS che Android.

Ad esempio, se sei al telefono e un tuo amico ha condiviso una bella clip di Forza Horizon 5 che vuoi dare un’occhiata, tutto ciò che devi fare è fare clic sul pulsante per iniziare a giocare. Poiché si tratta di una funzionalità di cloud gaming, per utilizzarla è necessario un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox sta introducendo una funzione simile a Stadia

Tuttavia, sembra che l’implementazione della funzione da parte di Xbox non sia tecnologicamente avanzata come State Share di Stadia. Quest’ultimo ti consente di unirti a una partita nello stesso punto di un altro giocatore e di vivere un mondo esattamente come l’hanno lasciato semplicemente facendo clic su un collegamento. Puoi anche goderti un gioco nello stesso modo in cui hanno fatto loro.

La riduzione delle notifiche per le chat di gruppo è un’altra utile funzione ora accessibile su console Xbox Series X e Xbox One S a partire da oggi. Microsoft afferma che la loro tecnologia può bloccare i suoni come i clic del controller, il respiro e il rumore ambientale in modo che i tuoi amici non possano sentirli.

La funzione di riduzione del rumore, che Xbox ha iniziato a testare con il grande pubblico a maggio, sarà ora attivata per impostazione predefinita. Puoi disattivare questa funzione dalle scelte Party e Chat nella guida se non vuoi che i tuoi amici possano ascoltare la musica che stai ascoltando in sottofondo. Microsoft ha in programma di estendere la disponibilità della funzionalità a una più ampia varietà di dispositivi in ​​un futuro non troppo lontano.