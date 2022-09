Secondo un aggiornamento della pagina dell’help desk “Come utilizzare la modalità host” della piattaforma, Twitch interromperà la modalità host a ottobre. L’azione rapida “Host Channel” Stream Manager, così come il comando backslash “host”, saranno ritirati il ​​3 ottobre. La funzionalità “Autohost” verrà rinominata “Canali consigliati”. La funzione raid continuerà ad esistere.

La modalità host è apparsa per la prima volta nel 2014 come mezzo per gli streamer di promuovere altri canali. Consente agli streamer di utilizzare il proprio canale per visualizzare lo streaming di un altro canale, in modo simile all’incorporamento di una pagina Web. I raid, d’altra parte, consentono agli streamer di indirizzare i propri fan su un altro canale.

Twitch sta aggiornando la sua piattaforma

La decisione di eliminare il servizio, che è stato utilizzato regolarmente per otto anni, ha colto alla sprovvista sia gli streamer che gli spettatori. Sono anche presi alla sprovvista dall’idea che la modalità host “blocchi” l’interazione. Gli streamer popolari si sono riversati su Twitter per esprimere la loro confusione e fastidio, e sia gli streamer che gli spettatori hanno osservato come lo strumento li abbia aiutati a individuare o condividere account che altrimenti non avrebbero scoperto. Nel complesso, le reazioni sono state contrastanti.

Omega Jones, noto anche come CriticalBard su Twitter e Twitch, ha espresso la sua confusione con la decisione, sottolineando le differenze tra hosting e raid. “Faccio raid quando finisco lo streaming e voglio continuare le vibrazioni altrove”, ha twittato. “Ho ospitato mentre non ero attualmente in diretta in modo che il mio canale sottoutilizzato faccia clic su qualcuno che è attualmente in diretta per un migliore coinvolgimento”.

Anche l’ex sviluppatore di Twitch Chris Gamble ha commentato la funzione in una conversazione su Twitter. Altri hanno ipotizzato che le funzionalità Host e Raid siano effettivamente ridondanti o che la funzionalità necessiti di un rinnovamento o ricostruzione.

Indipendentemente da ciò, è una mossa intrigante, considerando che gli account Twitch più piccoli a volte faticano a far crescere il loro pubblico a causa delle capacità di rilevabilità instabili della piattaforma.