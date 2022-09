Qualcomm sta ancora una volta facendo notizia grazie al rilascio di due nuovi chipset per dispositivi mobile: lo Snapdragon 4 Gen 1 e lo Snapdragon 6 Gen 1. Ancora una volta, vengono utilizzate le stesse identiche parole chiave, che possono essere tradotte come “chipset economici per fornire funzionalità elevate ai telefoni economici.” Ciò è parzialmente accurato se si considera il fatto che gli smartphone di fascia bassa e media ricevono continuamente miglioramenti nelle loro specifiche, mentre i flagship ricevono meno aggiornamenti ogni anno.

Il chipset Snapdragon 4 Gen 1 afferma di offrire prestazioni eccellenti, oltre a funzioni di fotocamera e connettività migliorate. Per mettere queste parole d’ordine in termini numerici, l’unità di elaborazione grafica (GPU) e l’unità di elaborazione centrale (CPU) dello Snapdragon 4 Gen 1 sono entrambe fino al 15% più veloci rispetto a quelle dell’iterazione precedente.

Qualcomm adotterà questi chip per dispositivi economici

In aggiunta a questo, lo Snapdragon 4 Gen 1 ha un triplo processore del segnale di immagine (ISP) e qualcosa chiamato “riduzione del rumore multi-frame” per produrre fotografie chiare e dettagliate. Il chipset è in grado di supportare telecamere con risoluzioni fino a 108 megapixel ed è dotato del modem Snapdragon X51 5G, che consente velocità di download di picco fino a 2,5 gigabit al secondo su reti 5G.

Rispetto al chipset Snapdragon 695 5G, il chipset Snapdragon 6 Gen 1 dovrebbe fornire funzionalità di gioco fino al 35% più veloci nel rendering degli elementi visivi e fino al 40% più veloci nell’elaborazione dei dati rispetto a quelle fornite dal chipset Snapdragon 695. Viene inoltre fornito con un modem Snapdragon X62 5G, che fornisce compatibilità di connettività per velocità di download fino a 2,9 Gigabit al secondo (Gbps) al massimo.

Qualcomm stima che il primo smartphone con Snapdragon 6 Gen 1 arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2023, mentre gli smartphone con Snapdragon 4 Gen 1 saranno resi disponibili in commercio molto prima, nel terzo trimestre del 2022. Sia Motorola che iQOO hanno precedentemente dichiarato che rilasceranno telefoni dotati di questi chipset nel prossimo futuro.