Gli smartphone odierni sono dei dispositivi decisamente all’avanguardia, ma non sono certamente esenti da malfunzionamenti. Di fatto, col tempo questi potrebbero funzionare in maniera sempre meno efficiente e questo è principalmente dovuto alla scorretta conservazione quotidiana.

Ci sono diversi errori che vengono fatti in genere quando viene utilizzato uno smartphone, il principale è sicuramente quello che riguarda la gestione della batteria. Quest’ultima, se non preservata a dovere, va a deteriorarsi e automaticamente a scaricarsi ben prima di quanto dovrebbe.

Batteria smartphone: ecco come evitare che si scarichi in fretta

Come accennato prima, il primo indiziato di invecchiamento di un cellulare è senz’altro la batteria. Ma come mai questa si consuma anche in modalità standby? Purtroppo, ci sono tanti piccoli accorgimenti a cui nessuno bada.

Il responsabile principale di questo scaricamento repentino sono le Impostazioni. Di fatto, se teniamo attivi servizi come Localizzazione o Bluetooth, lo smartphone ne risentirebbe parecchio e la batteria si scarica molto velocemente.

Inoltre, anche le app che funzionano in background portano la batteria a scaricarsi prima del dovuto. Di conseguenza, affinché la batteria riesca a durare di più, è necessario fare un controllo periodico delle applicazioni e, all’occorrenza, disinstallarle. Le app che consumano più batteria in background sono senz’altro quelle di fotoritocco.

Anche app che non apriamo da tantissimo tempo possono potenzialmente scaricare la batteria velocemente. Se riusciamo a mettere in pratica una serie di accorgimenti utili, possiamo usufruire per molto più tempo del nostro smartphone, evitando che la batteria si consumi velocemente e trovarci senza cellulare di punto in bianco.