Panorama: sconti al 90% solo oggi, distrutta Lidl con offerte quasi gratis

Ricadere sempre sulle stesse scelte spesso non può fare altro che peggiorare una situazione già al limite. Quella che stanno vivendo gli italiani ormai da un po’ di tempo risulta davvero borderline, soprattutto per via dei prezzi che continuano ad aumentare. I grandi supermercati stanno facendo del loro meglio per tenere viva la qualità così come la quantità di prodotti disponibili. Il prezzo in alcuni casi aumenta mentre in altri non fa altro che diminuire rispetto a quello che offre la concorrenza.

Panorama può infatti insegnare sotto questo punto di vista, mettendo a segno alcuni colpi all’interno del suo volantino che di certo passeranno sotto gli occhi delle persone. Il celebre supermercato questa volta non si limita al cibo ma mette in giro prezzi di livello anche per quanto riguarda alcuni elettrodomestici molto utili in casa.

Panorama: questi sono i migliori prezzi che potete incontrare all’interno di un volantino

Questa volta le offerte sono eccezionali e non riguardano solo il cibo all’interno degli scaffali del mondo di Panorama.

Come è possibile infatti notare all’interno del volantino, ci sono anche altri prodotti del mondo dell’elettronica. Più in particolare ecco il celebre smartphone del marchio Xiaomi, il modello Redmi 9A, il quale in questo caso a un prezzo di 99 € piuttosto che di 119 €.

Ecco poi anche la celebre stampante multifunzione di casa Canon, la MG 2550. Il prezzo è di soli 39,90 euro.

Tutti i prodotti di Panorama che notate nel volantino e che riguardano l’elettronica, sono ovviamente garantiti. Il periodo è di due anni, per cui per qualsiasi problema avrete tanta tutela da parte del marchio.