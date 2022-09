Apple ha appena annunciato che a partire da questo autunno, tutti gli utenti iPhone, indipendentemente dal fatto che possiedano o meno un Apple Watch, potranno iscriversi al programma Fitness+ di Apple, a condizione che sia accessibile nelle rispettive regioni.

Pertanto, se ti iscrivi a Fitness+, avrai accesso a oltre 3.000 meditazioni e allenamenti guidati che vengono eseguiti in uno studio. Riceverai le istruzioni del trainer sullo schermo e il tempo di intervallo mentre ti alleni con queste routine. Questa guida e tempistica ti aiuteranno a svolgere correttamente gli esercizi e a massimizzare i benefici dei tuoi allenamenti.

Fitness + è disponibile in Italia

D’altra parte, poiché non utilizzerai un Apple Watch, l’app Fitness farà un’ipotesi plausibile sul numero di calorie che hai probabilmente consumato e quindi aggiungerà quelle calorie al tuo anello Move. Questo ti avvicinerà al raggiungimento dei tuoi obiettivi di fitness per la giornata.

Se vuoi utilizzare Fitness+ in questo momento, dovrai avere un Apple Watch. Questo prerequisito, tuttavia, non sarà più necessario una volta che Apple lancerà ufficialmente iOS 16 questo autunno; in quel momento, Fitness+ sarà completamente incorporato nell’app Fitness e non sarà più necessario averla. Inoltre, per iscriverti al programma, avrai bisogno di un iPhone; ma, dopo averlo fatto, sarai in grado di utilizzare Fitness+ sul tuo iPad e sulla tua Apple TV.

Fitness+ è attualmente offerto nei paesi degli Stati Uniti d’America, Australia, Austria, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera, gli Emirati Arabi Uniti e il Regno Unito.