Apple AirPods Pro 2 ufficiali con ANC raddoppiato e alcune novità

Arrivano le nuove AirPods Pro, quelle aggiornate sotto diversi aspetti. Presente il nuovo chip H2 con driver aggiornati. E’ presente al suo interno un amplificatore customizzato e ovviamente l’audio spaziale.

La nuova funzione presente permette di scannerizzare il padiglione auricolare per poi adattare l’audio spaziale al meglio. Arriva sulle nuova AirPods Pro anche la nuova versione della cancellazione attiva del rumore, la quale migliora nettamente riducendo ancor di più i rumori eventuali di sottofondo. Apple parla di una soppressione del rumore pari a 2 volte in più rispetto a prima. Arriva anche la modalità trasparenza dinamica, la quale si andrà a regolare in base all’ambiente e ai rumori circostanti.

AirPods Pro 2: arriva una nuova modalità di gesture e aumenta l’autonomia

In merito alle gesture, ecco il touch control che permetterà di toccare e swippare, non più il classico click a due dita. Migliora anche l’autonomia con un +33% rispetto alle prime AirPods Pro: si arriverà infatti a 6 ore di autonomia.

Grande novità nel case di ricarica, il quale sarà dotato di uno speaker utile per essere ritrovato emettendo un suono qualora lo perdeste. Inoltre ci saranno dei LED che segneranno lo stato di ricarica. Un’ulteriore novità riguarda la ricarica possibile anche con il caricabatterie dell’Apple Watch. Saranno presenti anche i gommini XS, ulteriore misura rispetto ai tre di rito.