WindTRE batte TIM con offerte pazze: i giga sono illimitati, avete poco tempo

In questi mesi del 2022, WindTre ha deciso quindi di adattare la strategia commerciale a quella di altri operatori come TIM e Vodafone. Nel corso del mese di luglio, sarà valida per alcuni clienti una duplice modifica.

L’obiettivo di WindTre è quello di rimodulare tutti i profili tariffari nell’ottica di una continuità dei consumi. Dopo le modifiche previste per gli ex clienti di Wind, le nuove rimodulazioni riguarderanno tutti gli ex abbonati di 3 Italia. A differenza di altre circostanze, i clienti non subiranno aumenti diretti sui costi ma bensì cambi per le condizioni tariffarie. Questa volta però sarà molto difficile rifiutare le promozioni del provider.

WindTRE lancia le sue novità ma la più importante è la nuova offerta mobile, eccola qui

La nuova Go Unlimited Star+ risulta una delle migliori soluzioni al momento, soprattutto perché può essere presa in considerazione come una delle ricaricabili più complete e convenienti.

Ricordiamo infatti che questa gode dei costi più bassi del mercato ed è dedicata soprattutto ai clienti che hanno attivato una tariffa per la fibra ottica.

Tutti gli abbonati infatti avranno accesso ad una soluzione con giga senza alcun limite e con la velocità del 5G attiva. Ci saranno inoltre anche SMS da inviare a tutti i numeri oltre alle chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili. Il prezzo previsto per ogni mese è di 7,99 € per tutti.

Il prezzo, almeno secondo quello che dice WindTre, dovrebbe risultare bloccato almeno per i primi sei mesi dalla sottoscrizione. Non ci sono infatti rimodulazioni alle porte secondo quanto dichiarato dal provider.