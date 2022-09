Una delle funzioni più richieste dagli utenti di Twitter è finalmente in fase di sviluppo. L’icona che consentirà di modificare i tweet è già in fase di test e a breve potrebbe essere disponibile per tutti gli iscritti a Twitter Blue.

Twitter: arriva la novità più attesa, il colosso introduce la modifica dei tweet!

La funzione che consente di modificare i tweet dopo la loro condivisione in rete sarà disponibile a breve per alcuni iscritti alla piattaforma con abbonamento a pagamento. Il noto Social lavora da tempo alla novità pur essendosi rifiutato per anni di rispondere alla richiesta del suo pubblico.

Gli iscritti hanno più volte manifestato il desiderio di avere a disposizione la possibilità di modificare il contenuto di un tweet anche in una fase successiva alla condivisione. Twitter a distanza di parecchi anni potrebbe essere quasi pronto a introdurre la novità.

Inizialmente soltanto gli iscritti all’abbonamento Twitter Blue potranno ricevere l’aggiornamento ma non è da escludere la possibilità che il Social proceda in seguito con il rilascio della funzione a tutti gli utenti.

Il funzionamento del nuovo tasto non è ancora chiaro poiché la piattaforma potrebbe avere intenzione di fissare un limite di tempo entro il quale sarà possibile procedere con la modifica del contenuto del post.

È certo che nelle prossime settimane, dunque, una porzione di utenti potrebbe già avere la possibilità di sfruttare il nuovo tasto e in seguito tutti riceveranno l’aggiornamento necessario al fine di ottenerlo.