L’importante sito di social media Twitter ha fatto un annuncio significativo per i suoi follower. Il colosso tecnologico americano ha dichiarato il 1° settembre che quest’anno sarà presto data un’opzione ‘modifica tweet’ alla sua piattaforma di social network per gli utenti, a seguito di importanti manifestazioni e appelli dei suoi utenti.

Secondo l’articolo del blog ufficiale dell’azienda, ‘Modifica Tweet’ è una funzione che consente agli utenti di modificare il proprio Tweet dopo che è stato pubblicato. La funzionalità è utile per scenari come la correzione di errori e l’aggiunta di hashtag mancanti senza dover eliminare l’intero Tweet o thread di Twitter.

Twitter rilascerà presto la funzione

La funzione ‘Modifica Tweet’ è ora in una fase di test interna sulla piattaforma Twitter e sarà disponibile per un numero limitato di utenti Twitter. Secondo Twitter, i test interni aiutano il team di sviluppo a incorporare feedback, identificando e risolvendo eventuali problemi. Ciò include il modo in cui gli utenti possono abusare della funzione ‘Modifica Tweet’.

Twitter, tuttavia, ha confermato che ‘Modifica Tweet’ sarà disponibile per tutti gli abbonati a pagamento di Twitter Blue entro la fine di questo mese. Come parte del loro abbonamento, ottengono l’accesso anticipato alle funzionalità e aiutano Twitter a testarle prima che vengano rilasciate al pubblico.

‘I tweet potranno essere modificati alcune volte entro i primi 30 minuti dalla pubblicazione.’ I Tweet modificati includeranno un’icona, un timestamp e un’etichetta per indicare che il Tweet originale è stato modificato. Toccando l’etichetta gli utenti verranno indirizzati alla cronologia delle modifiche del Tweet, che include le versioni precedenti del Tweet.’

Twitter spera che l’aggiunta di Modifica Tweet renda i tweet più accessibili e meno stressanti per i suoi utenti. L’azienda rileva inoltre che monitorerà da vicino il modo in cui la funzionalità influisce sul modo in cui gli utenti leggono, compongono e interagiscono con i Tweet.