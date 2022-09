MediaWorld avvicina nuovamente gli utenti a tutti i punti vendita in Italia con il lancio di una campagna promozionale che non sembra ammettere repliche sul territorio, data difatti la presenza di ottime occasioni speciali con prezzi alla portata di ogni consumatore.

Il volantino, che potete trovare ampiamente descritto nel nostro articolo, è il giusto compromesso, sopratutto in termini di accessibilità generale. Dovete sapere, difatti, che gli acquisti sono perfettamente completabili, oltre che nei vari negozi in Italia, anche online sul sito ufficiale, il quale permette a tutti di ricevere la merce presso il domicilio selezionato, con prezzi sostanzialmente identici all’origine, eventualmente con l’aggiunta del costo effettivo della spedizione.

MediaWorld: quali sono i migliori prezzi

Il focus dell’azienda pare essere rivolto verso il mondo del Back to School, quindi più che altro parliamo di notebook e tablet, ma è comunque possibile pensare di acquistare anche smartphone a prezzi estremamente ridotti.

In particolare si parte dalla fascia altissima della telefonia mobile, con Galaxy S22 Ultra 5G a 999 euro, come anche Galaxy S22 a 769 euro, oppure i nuovi Galaxy Z Fold4 a 119 euro e Oppo reno8 Pro a 799 euro. Non mancano ovviamente occasioni più economiche, quali sono Oppo A96 a 249 euro, Galaxy A33 a 279 euro, Galaxy A53 a 369 euro, Galaxy A13 a 149 euro, Redmi 9A a 99 euro, Redmi 10C a 159 euro, redmi Note 11s a 229 euro, Redmi Note 11 Pro a 399 euro, e tanti altri ancora.