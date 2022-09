Prodotti ritirati: allarme all'Esselunga per via di una grave contaminazione

Possibile contaminazione microbiologica: è questo l’allarme che ha visto protagonista negli ultimi giorni la grande catena Esselunga. Ma quali sono i prodotti ritirati e coinvolti nel richiamo alimentare stavolta?

Prodotti ritirati: grave accusa, ecco quali sono i lotti pericolosi per la salute

A finire nel mirino sono le bevande vegetali alla soia a marchio Esselunga Smart. Le confezioni coinvolte (in contenitore Tetra Pak da 1000 ml) hanno come numero di lotto L220629 e termine di scadenza 29 giugno 2023 (bevanda di riso); e il numero di lotto L: 220706 e termine di scadenza il 6 luglio 2023 (bevanda di soia).

Le bevande di Esselunga ritirate sono state prodotte per la catena di supermercati da Abafoods Srl nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova 1775, a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Tuttavia il richiamo si limita ai due lotti segnalati, dunque gli altri si possono tranquillamente consumare. L’azienda stessa ci tiene a sottolineare chiaramente che “il ritiro è stato predisposto in via cautelativa, a seguito di un confronto con le Autorità, per via di una possibile contaminazione microbiologica, a seguito delle consuete analisi di autocontrollo che vengono regolarmente eseguite sui prodotti, a tutela dei clienti e a garanzia della qualità. Il richiamo – sottolinea Esselunga – riguarda esclusivamente due lotti che sono stati immediatamente ritirati dalla vendita e non ne sono interessati altri della stessa linea”.

Qualora vi ritrovaste di fronte al prodotto incriminato con gli stessi lotti di appartenenza elencati precedentemente, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” consiglia di non consumarlo e di riportarlo subito al punto vendita.