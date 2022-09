Esselunga avvicina pericolosamente gli utenti all’acquisto di nuovi smartphone dai prezzi concorrenziali, con il lancio di una campagna promozionale di assoluto rispetto, e dalla qualità ben superiore alle aspettative. I consumatori sono felicissimi di avere l’occasione di risparmiare, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia.

Come al solito, infatti, nel momento in cui torna lo Speciale Multimediale e elettrodomestici, la spesa si estende verso una maggiore selezione di prodotti, garantendo difatti l’accesso a moltissimi modelli più o meno economici. I prezzi sono da considerarsi attivi fino al 10 settembre 2022, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Le offerte Amazon, come anche i nuovi codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva assoluta su questo canale Telegram.

Esselunga: occhio allo sconto, i prezzi sono super

Nuove splendide occasioni per tutti da Esselunga, gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, a partire da un top di gamma da far perdere letteralmente la testa. Stiamo parlando di Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira sui 768 euro, ed è ancora oggi molto valido, sebbene ad ogni modo sia in commercio da quasi 2 anni.

Le alternative altrettanto interessanti sono decisamente più economiche, e spaziano più che altro su modelli che non costano più di 400 euro. Tra questi, ad esempio, troviamo Galaxy A12, disponibile a soli 158 euro, passando anche per Redmi 9A, in vendita a 98 euro, Redmi Note 11 Pro a 278 euro, Realme 9 Pro a 238 euro, Oppo A54 a 198 euro, Find X5 Lite a 398 euro, ed anche Galaxy A22 a soli 178 euro.

Le offerte non terminano qui, se volete conoscerle da vicino, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate sul sito.