Conad accoglie nei propri negozi tantissimi utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, rappresentante la perfetta soluzione per riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di buonissima qualità generale.

Il volantino, che troverete ampiamente raccontato nel nostro articolo, è da considerarsi attivo solamente per coloro che sono disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, con possibilità di spendere decisamente meno del previsto. Gli acquisti, ad ogni modo, prevedono la garanzia di 24 mesi nel caso in cui si fosse interessati alla tecnologia.

Conad è assurda: tantissimi sconti attivi solo oggi

Conad pare essere davvero inarrestabile, proprio in questi giorni ha proposto un volantino arricchito di prezzi bassissimi con i quali gli utenti possono pensare di confrontarsi, nell’ottica di avere sempre il massimo con il minimo sforzo.

Il prodotto meno costoso dell’intera selezione di Conad non è altro che una confezione di pile stilo AA o ministilo AAA, disponibile all’acquisto a soli 2,99 euro, nella variante che prevede 10 unità complessive. Salendo di prezzo incrociamo poi la batteria per auto, marchiata ExtraPower, acquistabile al prezzo di 39 euro, per la variante base da 45Ah. La spesa cresce sempre di più scoprendo i vari modelli disponibili, sino al massimo di 74 euro previsti per gli 80Ah.

Gli acquisti, come anticipato del resto, possono essere completati solamente nei negozi fisici, maggiori informazioni le trovate sul sito ufficiale di Conad.