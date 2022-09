Secondo le ultime indiscrezioni, a partire dal 1° novembre Netflix dovrebbe cominciare a proporre anche in Europa gli abbonamenti con pubblicità, offerti a costi inferiori rispetto a quelli tradizionali.

A riferirlo sono sia il Wall Street Journal sia Variety: tutte e due le testate concordando con l’inizio di novembre come data per l’arrivo delle nuove offerte nel nostro continente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: il 1° di novembre dovrebbe arrivare in Europa l’abbonamento con pubblicità

L’iniziativa dovrebbe inizialmente riguardare Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Germania, e successivamente altre nazioni. I piani a prezzi scontati ma con pubblicità arriveranno prima di Disney+ Basic, nuovo tipo di abbonamento supportato dalla pubblicità previsto da Walt Disney Company, con prezzi che negli USA partiranno da 7,99 $ al mese.

Netflix non ha rilasciato commenti, e un portavoce dell’azienda si è limitato a dichiarare a Variety che è ancora presto per rilasciare comunicazioni e che decisioni definitive non sono state ancora prese relativamente a prezzi e piani con supporto degli annunci. I due siti prima indicati riferiscono ancora di discussioni tuttora in corso tra il servizio di streaming e inserzionisti, con l’obiettivo di firmare i primi contratti prima del 30 settembre, in vista del lancio di novembre.

Il colosso di streaming mira a 500.000 nuovi abbonati con la nuova offerta entro la fine di quest’anno. Due dirigenti di Snap sono stati recentemente arruolati allo scopo. Indiscrezioni riferiscono che l’idea è di mostrare annunci di 15-30 secondi prima e durante la riproduzione di alcune serie, per un totale massimo di 4 minuti. Al momento non sembra siano stati pensati annunci che tengano conto di età, sesso, contenuti visualizzati, ma ovviamente questi preziosi elementi potrebbero facilmente essere rivenduti agli inserzionisti.