Hai mai pensato a quale sarebbe il miglior smartphone per un influencer dei social media? O qualcuno a cui piace semplicemente ammirare il proprio volto? Huawei nova 10 e nova 10 Pro sono le scelte ovvie. Mentre i device sono apparsi per la prima volta in Cina, ora si stanno facendo strada verso il mercato internazionale, dove saranno distribuiti in una serie di mercati chiave europei.

Le fotocamere frontali dei due nuovi telefoni sono il punto focale. Secondo Huawei, l’azienda ha invertito la logica alla base della maggior parte degli smartphone, che invariabilmente danno la priorità alla fotocamera posteriore.

Huawei Nova 10 e 10 Pro sono apparsi in Cina

Invece, sia nova 10 che nova 10 Pro sono dotati di un’enorme fotocamera selfie ultra grandangolare da 60 MP, con quest’ultima che include anche una fotocamera per ritratti da 8 MP sulla parte anteriore. Entrambi i dispositivi hanno anche interni impressionanti, design elegante, schermi brillanti e rispettabili fotocamere posteriori.

Huawei Nova 10 ha un hardware straordinario. Il dispositivo è tanto sottile quanto potente, misurando solo 6,88 mm di spessore. Lo schermo dello smartphone è grande (6,78′) e ha uno straordinario pannello OLED con una risoluzione di 2652×1200 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il Nova 10 è alimentato dal processore Snapdragon 778 di Qualcomm e da una GPU Adreno 642. Il dispositivo ha una media di 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Anche la batteria è leggera, con una capacità di 4000 mAh. Lo smartphone supporta la ricarica rapida fino a 66 W.

La fotocamera è, ovviamente, l’attrazione principale di questo device. Come affermato in precedenza, Huawei nova 10 ha una singola fotocamera ultra grandangolare da 60 MP nella parte anteriore. Ciò significa che è in grado di registrare video 4K. Non è qualcosa che si vede comunemente in una fotocamera selfie. Il modulo posteriore include uno sparatutto principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera con profondità di ritratto da 2 MP.