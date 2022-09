Sony ha annunciato la prossima serie di titoli che verranno aggiunti ai livelli PlayStation Plus Extra e Premium il 20 settembre. Una delle nuove inclusioni è Deathloop, uno sparatutto in prima persona sviluppato da Arkane che si svolge tra il passato e il futuro.

Questo mese, i clienti avranno l’opportunità di provare in prima persona Blackreef giocando a Deathloop, che è stato nominato Gioco dell’anno da GameSpot per il 2021. Deathloop sarà disponibile sia nei livelli Extra che Premium. Chicory: A Colorful Tale from Finji, insieme a un paio di popolari mondi aperti di Ubisoft, Assassin’s Creed Origins e Watch Dogs 2, saranno inclusi in Deathloop.

PlayStation Plus Extra e Premium, arriva Deathloop

Di seguito è riportato un elenco completo dei giochi in arrivo che saranno disponibili sui livelli PlayStation Plus Premium ed Extra:

Alex Kidd In Miracle World DX

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim VS The World

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

Il 20 settembre, i clienti premium potranno accedere a una nuova serie di giochi classici sul sito. Questi giochi includeranno l’intera serie Sly Cooper e Siphon Filter 2, l’unico gioco per PlayStation 1 che sarà incluso durante questo aggiornamento. Di seguito è riportato un elenco completo delle opere classiche che saranno incluse:

Bentley’s Hackpack (PS3)

Kingdom of Paradise (PSP)

Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Need for Speed: Heat, Granblue Fantasy Versus e il successo indie Toem sono stati confermati come i nuovi giochi che saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus a settembre. L’intera offerta di nuovi giochi è disponibile anche per coloro che si abbonano al livello Essential di PlayStation Plus. Il trio sostituirà il roster per il mese di agosto, che consisteva in Pro Skater 1+2 di Tony Hawk, Yakuza: Like a Dragon e Little Nightmares. Gli abbonati Essential hanno ancora tempo fino al 6 settembre per scaricare la formazione precedente.