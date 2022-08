Un nuovissimo aggiornamento per Android 12 è attualmente in fase di implementazione da parte di Samsung sulla serie Galaxy S22, che comprende gli smartphone Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. L’ultima versione aggiunge alcune nuove funzioni alla fotocamera oltre a introdurre una serie di altre modifiche. Per facilitare una migliore navigazione, Samsung ha aggiornato lo scanner QR e ha incluso un teleobiettivo come parte della modalità back hyperlapse.

Un recente annuncio fatto da Samsung sotto forma di un post della community ha dettagliato che la serie Galaxy S22 riceverà presto l’ultimo aggiornamento di Android 12. Secondo l’azienda, il prossimo aggiornamento introdurrà la compatibilità per i teleobiettivi all’interno della modalità hyperlapse.

Galaxy S22, è disponibile un nuovo aggiornamento

La modalità hyperlapse inclusa sui dispositivi della serie Galaxy S22 consente già di effettuare registrazioni con fotocamere wide e ultrawide; tuttavia, il prossimo aggiornamento fornirà un’opzione aggiuntiva per lo zoom 3X. Inoltre, Samsung ha dichiarato di essere al lavoro su una nuova funzione che si chiamerà Astro Hyperlapse. Questa funzione consentirà agli utenti di scattare fotografie del cielo notturno che sono davvero artistiche.

In aggiunta a ciò, l’azienda ha migliorato la capacità della fotocamera di scansionare i codici QR. Lo scanner QR ora avrà un’area di scansione più ampia e avrà la possibilità di toccare per scansionare nel caso in cui l’app non sia in grado di individuare il codice da sola. L’aggiornamento risolve anche un errore che esisteva nello scanner di codici QR dell’app Fotocamera. Questo bug impediva agli utenti di scansionare un codice QR se l’app Fotocamera ha trovato un documento sul dispositivo che stavano utilizzando.

Le prestazioni HDR e la riproduzione dei colori sono state migliorate grazie a questo aggiornamento. Il consumo di memoria e le prestazioni dell’IA nelle modalità Foto, Video e Notte sono tutti migliorati grazie a questi miglioramenti.

L’aggiornamento è già stato rilasciato da Samsung in Corea del Sud e si prevede che raggiungerà altre regioni relativamente poco dopo. Tuttavia, la società non ha ancora rivelato una data per un programma più completo.