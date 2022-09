Apple si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento software per le versioni precedenti di iPhone e iPad. L’aggiornamento di iOS 12.5.6 è attualmente in fase di implementazione su dispositivi iPhone e iPad che non sono in grado di eseguire versioni più recenti di iOS (iOS 13 o versioni successive).

Questo aggiornamento è attualmente disponibile per il download per iPad Air, iPad mini 2 e iPad mini 3 oltre all’iPod touch di sesta generazione, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Apple ha smesso di fornire supporto per tutti questi dispositivi con il rilascio di iOS 13, anche se dopo tale periodo l’azienda ha continuato a fornire loro aggiornamenti di sicurezza essenziali. Da settembre dello scorso anno, Apple non ha introdotto una versione aggiornata del suo sistema operativo iOS 12 fino ad oggi.

iOS 12.5.6 introduce una maggiore sicurezza

Puoi installare iOS 12.5.6 sul tuo iPhone o iPad andando nell’app Impostazioni, selezionando Generali, quindi selezionando “Aggiornamento software” dal menu che appare. Quando Apple inizia il processo di implementazione dell’aggiornamento, è possibile che ci vorranno alcuni minuti prima che l’aggiornamento appaia sul tuo dispositivo. 16H71 è il numero di build per l’aggiornamento più recente.

È molto probabile che l’aggiornamento di iOS 12.5.6 risolva due principali falle di sicurezza che Apple ha corretto all’inizio di questo mese con il rilascio di iOS 15.6.1. L’azienda ha deciso di implementare questi miglioramenti su tutti i suoi vecchi dispositivi iPhone e iPad. Secondo il sito Web ufficiale di Apple, “Questo aggiornamento offre aggiornamenti di sicurezza cruciali ed è consigliato a tutti i clienti”.

Apple afferma che entrambe queste vulnerabilità sono state sfruttate nel mondo reale. A causa della prima vulnerabilità, un’applicazione potrebbe essere stata in grado di eseguire codice arbitrario con i privilegi del kernel.

È stato riscontrato che il motore del browser WebKit, utilizzato da Safari e da tutti i browser di terze parti su iOS, presentava un secondo difetto che lo rendeva suscettibile agli attacchi. Apple ha rilasciato una dichiarazione in merito a questa vulnerabilità, affermando che “l’elaborazione di contenuti Web progettati in modo dannoso può portare all’esecuzione di codice arbitrario”.