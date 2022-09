Un nuovo iPhone 14 da 6,7 ​​pollici con un prezzo inferiore a 1.000 euro è una delle rivelazioni più attese per la presentazione Apple della prossima settimana. Questa sarebbe la prima volta che Apple vende un iPhone a grande schermo senza il nome “Pro”. Sebbene questo iPhone sia stato indicato come “iPhone 14 Max” in precedenti voci, una nuova fuga di notizie oggi implica che potrebbe essere “iPhone 14 Plus”.

Un utente di Twitter avrebbe fornito fotografie della confezione per Clear Case di Apple con MagSafe. La parte anteriore della confezione presenta il nome “iPhone 14 Plus” anziché il nome “iPhone 14 Max” che molti si aspettavano.

iPhone 14 Max potrebbe chiamarsi iPhone 14 Plus

Per il momento, questa divulgazione dovrebbe essere considerata con diffidenza. Apple ha introdotto il moniker “Plus” con l’iPhone 6 Plus nel 2014 e la serie iPhone 6 rimane uno dei modelli di iPhone più venduti fino ad oggi. Quest’anno, l’iPhone 14 Plus/iPhone 14 Max dovrebbe essere un’alternativa popolare. Con le speculazioni su un aumento dei prezzi per i telefoni “Pro”, ha perfettamente senso che Apple rilasci un iPhone 14 da 6,7 ​​pollici più economico con quell’enorme fattore di forma allo stesso tempo.

Ciò consente agli acquirenti di selezionare la dimensione dello schermo da 6,7 ​​pollici senza dover pagare il prezzo di oltre 1.100 euro dell’edizione “Pro”. Tuttavia, come abbiamo affermato in precedenza, i nomi dei nuovi prodotti Apple sono tra gli ultimi a trapelare, se non del tutto. Mentre la catena di approvvigionamento di Apple fa trapelare specifiche e funzionalità hardware, l’azienda è a bocca aperta sui dettagli di marketing dei prodotti come nomi, prezzi e disponibilità.

Il brillante staff di marketing di Apple non smette mai di stupirci, quindi è certamente possibile che questa nuova versione da 6,7 ​​pollici di iPhone 14 possa essere soprannominata iPhone 14 Plus, iPhone 14 Max o qualcosa di completamente diverso. In ogni caso, lo sapremo con certezza tra una settimana.