Fino all’anno scorso, dovevi dire ‘Hey Google’ prima di poter interagire con l’Assistente Google sul tuo telefono. Con il rilascio del Pixel 6 nell’ottobre 2021, Google ha introdotto le frasi rapide, che consentono di ignorare la hotword per diverse attività utilizzate regolarmente. Alcuni mesi dopo, Google ha ampliato la funzione per includere altre lingue. Attualmente puoi utilizzare le frasi rapide per ‘interrompere’ o ‘ritardare’ le sveglie e ‘rispondere’ o ‘rifiutare’ le chiamate in arrivo. Sfortunatamente, non è possibile disattivare l’audio di una chiamata in arrivo. Uno sguardo all’ultima app di Google rivela che questo potrebbe cambiare a breve.

Lo smontaggio dell’app Google 13.34, ora in versione beta, rivela che la grande G sta lavorando per introdurre ‘Silenzio’ come frase rapida. Come suggerisce il nome, la frase ti consentirà di disattivare l’audio delle chiamate in arrivo anziché rifiutarle o accettarle. Puoi quindi scegliere se rispondere/rifiutare la chiamata o semplicemente far squillare il telefono. Per disattivare l’audio delle chiamate in arrivo, devi attualmente toccare il bilanciere del volume sul Pixel 6. Sembra che Google stia testando internamente questa funzione, denominata ‘v2’ di Frasi rapide per le chiamate.

Pixel 6 continua ad introdurre novità per gli utenti

Non si sa quando la nuova funzionalità Frasi rapide sarà disponibile per i possessori di Pixel 6. Google potrebbe includerlo nel prossimo Feature Drop o renderlo disponibile insieme alla serie Pixel 7.

Frasi rapide sugli altoparlanti e sugli schermi intelligenti alimentati dall’Assistente Google possono essere utilizzati per qualcosa di più della semplice disattivazione della sveglia. Puoi passare al brano successivo, reimpostare il timer, annullare tutte le sveglie, controllare il meteo e molte altre cose senza dire ‘Hey Google’. Google potrebbe prepararsi a portare alcuni di questi miglioramenti alle serie Pixel 6 e 7, mentre non è stato annunciato nulla di definitivo.