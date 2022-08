Inutile cercare di girarci intorno, visto che non ci sono troppe alternative: tra i migliori negozi che si occupano di tecnologia ed elettronica in particolare a prezzi molto più bassi rispetto al normale ci sono poche realtà. Tra queste a svilupparsi maggiormente e a mostrare i migliori sconti e Euronics, che con l’ultima campagna promozionale ha dato a tutti un motivo in più per recarsi all’interno del proprio Store.

Ricordiamo che i punti vendita disponibili in Italia sono davvero tantissimi, senza differenze per ogni regione. Il nuovo volantino mette a disposizione degli sconti che dureranno per poco tempo e fino ad esaurimento scorte. Ricordiamo anche l’obbligo di recarsi all’interno dello Store, con gli sconti che troverete sul volantino che non saranno validi per quanto riguarda il sito ufficiale.

Euronics mette a disposizione dei prezzi strepitosi che sono nel nuovo volantino

Inutile dire che la campagna promozionale è stata una delle migliori anche per quanto riguarda la pubblicità in TV. Ad essere esposti in primo luogo sono stati i dispositivi mobili nel mondo degli smartphone, come il Samsung Galaxy S22 a 749 € e il nuovo Xiaomi Mi 12 a 699 euro.

Ci sono però anche alternative più economiche, le quali garantiscono però un’altissima qualità viste le caratteristiche tecniche dei dispositivi. Stiamo parlando di Oppo Find X5 Lite o Xiaomi 11T Pro, dispositivi che possono essere acquistati per un prezzo che di certo non supererà i 450 euro.

Ricordiamo anche che tutti i prodotti di Euronics sono garantiti per due anni.