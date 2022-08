Euronics fa impazzire le utenze italiane con il lancio di una campagna promozionale veramente unica, la migliore occasione per accedere ai prezzi più bassi del momento, con i quali riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di prestazioni da top di gamma.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio in Italia, attenzione però, non è disponibile ovunque sul territorio, bensì solamente presso alcune piccole realtà, in particolare soci di appartenenza. Ciò sta a significare che i prodotti possono essere acquistati solamente recandosi personalmente presso gli stessi.

Euronics: le offerte con i prezzi che nessuno si aspettava

La campagna promozionale è assolutamente invitante, al suo interno si possono scovare grandissime occasioni per spendere poco o niente, anche affidandosi a veri e propri top di gamma. I modelli più interessanti della campagna sono ovviamente i più costosi, quali possono essere Xiaomi 12, in vendita a 699 euro, passando anche per il Galaxy S22, proposto alla modica cifra di 749 euro.

Nel momento in cui si dovessero spendere non più di 450 euro, la scelta potrebbe comunque ricadere su uno tra Oppo Find X5 Lite o Xiaomi 11T Pro, disponibili all’acquisto ad un prezzo non superiore ai 450 euro. Tutte le altre proposte del volantino, sono decisamente più economiche, quindi parliamo di Motorola Moto G52, Galaxy A33, Oppo A16 o anche di Wiko Y52.

Il volantino lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale.