Una serie di ottime occasioni si staglia all’orizzonte da Esselunga, proprio in questi giorni è facile pensare di spendere pochissimo sull’acquisto di innumerevoli smartphone interessanti, oltre che naturalmente prodotti di altissimo livello.

Il volantino, come al solito del resto, risulta essere attivo solamente per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio; gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. I prezzi sono comprensivi della solita garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica effettivamente riscontrati.

Esselunga: tantissimi sconti per tutti

Esselunga spinge gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo a tutti gli effetti a spendere molto meno del previsto, infatti in questi giorni è possibile scegliere di acquistare uno Xiaomi Mi 11 Lite, ad un prezzo quasi irrisorio, in quanto basteranno solamente 339 euro (per la variante da 128GB).

La scheda tecnica dello smartphone in questione è di tutto rispetto, poiché corrisponde esattamente ad un display da 6,5 pollici di diagonale, di qualità AMOLED, con fotocamera principale da 64 megapixel, una batteria da 4250mAH, nonché comunque sistema operativo Android 11.

Il prodotto in questione è sufficientemente potente e performante, è caratterizzato comunque da una buonissima fotocamera posteriore, ed una capacità quasi al livello di smartphone leggermente più costosi. La variante in commercio, lo ricordiamo, è disponibile completamente sbrandizzata, con garanzia di 24 mesi. Ogni altro dettaglio è disponibile sul sito ufficiale di Esselunga, dove troverete le informazioni del caso.