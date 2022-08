Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, riuscendo ad offrire al consumatore finale la possibilità di accedere ad una importante selezione di sconti, applicati non solo sui migliori dispositivi elettronici, quanto smartphone di altissimo livello.

La soluzione corrente affonda, come al solito del resto, le mani nel mondo delle offerte tech, ovvero di una singola promozione legata ad un prodotto in particolare, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita fisici, non online o da altre parti. Le scorte, dati alla mano, paiono essere limitate, di conseguenza si raccomanda una rapida decisione, onde evitare di restare completamente tagliati fuori dalla campagna stessa.

Esselunga: grandiose offerte per tutti, ecco gli sconti

Con esselunga è davvero facile pensare di spendere molto poco su ogni acquisto effettuato, proprio in questi giorni è infatti possibile pensare di acquistare uno xiaomi 11 lite, pagandolo soli 339 euro, per quanto riguarda la variante che prevede 128GB di memoria interna (comunque espandibile tramite microSD).

Il prodotto in questione è caratterizzato da un ampio display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, una fotocamera principale da 64 megapixel, una batteria sufficientemente capiente, da 4250mAh, per passare poi su un processore octa-core dalle ottime prestazioni, ed il sistema operativo Android 11.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo comunque che il dispositivo in questione viene commercializzato alla più classica condizione, ovvero con garanzia di 24 mesi, e disponibile ovviamente no brand, ovvero con aggiornamenti di sistema rilasciati direttamente dal produttore stesso (non dall’operatore telefonico).