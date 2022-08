È da un po’ di tempo che Vodafone ha reso disponibile ai suoi clienti due offerte di rete mobile molto interessanti per il loro rapporto qualità/prezzo. Si tratta delle offerte denominate Vodafone Silver e Vodafone Bronze, ma ora l’operatore telefonico ha deciso di proporle anche ad alcuni ex clienti selezionati tramite una nuova campagna SMS.

Torna in Vodafone con le nuove offerte mobile Vodafone Silver e Vodafone Bronze

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico rosso ha deciso di attirare l’attenzione di alcuni suoi ex clienti proponendo l’attivazione di due offerte mobile molto interessanti e che abbiamo già avuto modo di conoscere. Come già accennato, stiamo parlando delle offerte Vodafone Silver e Vodafone Bronze, le quali sono al momento proposte ad alcuni ex clienti tramite una nuova campagna SMS. Ecco di seguito il messaggio inviato da Vodafone.

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo su voda.it/wdb14. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/wdb14 entro il 01/09”.

L’offerta Vodafone Silver, in particolare, include ogni mese 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 300 minuti di chiamate internazionali verso alcuni paesi esteri ed SMS illimitati verso tutti. L’offerta Vodafone Bronze, invece, include ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 4G, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Queste offerte sono proposte al momento ad un prezzo variabile da 7,99 euro a 9,99 euro.